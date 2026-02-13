Salida de COSCUEZ S.A., deja deudas millonarias y fuerte impacto en San Pablo de Borbur

Alcalde advierte que la liquidación debe garantizar el pago a proveedores y trabajadores mientras se define el futuro del título minero

San Pablo de Borbur

La salida de COSCUEZ S.A., filial de FURA Gems Inc, de Boyacá y su anuncio de liquidación voluntaria deja un panorama complejo para el municipio de San Pablo de Borbur, tanto por las deudas que quedan en la región como por las implicaciones sociales, laborales y fiscales que deberá enfrentar la administración local.

El alcalde Carlos Alberto Castellanos confirmó que, según la información entregada por la empresa, existen acreencias cercanas a los 8 mil millones de pesos con proveedores de bienes y servicios del territorio. “Eso es lo que espera toda la ciudadanía: que en una liquidación ordenada y conforme a la ley se les pague a quienes hoy están pendientesde esos recursos”, señaló.

A esta cifra se suman las obligaciones laborales con trabajadores por salarios, prestaciones sociales y liquidaciones. “Esperamos que, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, se puedan cancelar esas deudas y garantizar los derechos de los empleados”, afirmó Castellanos, al advertir que muchas familias dependían directamente de la actividad minera.

Golpe a las finanzas del municipio

El impacto también se sentirá en las finanzas locales. El alcalde explicó que, aunque las regalías por esmeraldas no representaban montos elevados para el municipio, sí había ingresos por concepto de Industria y Comercio que oscilaban entre 80 y 100 millones de pesos anuales.

“Donde sí contribuían de manera importante era en el Impuesto de Alumbrado Público. Seguramente este año vamos a ver una disminución considerable en ese recaudo”, precisó el mandatario, quien indicó que se evaluaban incluso procesos de fiscalización tributaria frente a lo que pagaban la empresa y sus contratistas.

Incertidumbre sobre el futuro minero y la seguridad

El alcalde también comento su preocupación por lo que pueda ocurrir con el título minero. “Será la autoridad minera la que determine si hay caducidad, cesión o algún proceso de formalización. Nosotros estamos a la espera de esa decisión para no seguir en la incertidumbre”, dijo, en referencia a la determinación que deberá adoptar la Agencia Nacional de Minería.

En materia de seguridad, el alcalde advirtió que desde la suspensión de operaciones en septiembre se han registrado hurtos y actos de vandalismo en las infraestructuras mineras. “La gente está ingresando a zonas que no cuentan con ventilación ni condiciones técnicas adecuadas, y eso representa un alto riesgo de accidentes”, alertó.

El mandatario insistió en que la liquidación “no es simplemente irse”, ya que existen obligaciones contractuales, laborales y ambientales que deben cumplirse. Mientras tanto, el municipio solicita acompañamiento del Gobierno Nacional para definir una hoja de ruta que permita enfrentar la crisis y explorar alternativas de formalización para los más de 2.100 mineros tradicionales que han manifestado su interés en avanzar hacia la legalidad.