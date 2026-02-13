Protesta de habitantes afecta operaciones del Ejército en zona rural de Jamundí

Una situación de alteración del orden público se registró en zona rural de Jamundí, donde tropas de la Tercera División del Ejército Nacional de Colombia enfrentaron una asonada protagonizada por cerca de 400 personas, mientras se desarrollaban operaciones militares en el área.

De acuerdo con la información oficial, los participantes habrían actuado, presuntamente, bajo presión del grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez, con el objetivo de impedir el avance de las tropas en la zona.

Acciones judiciales en curso

Las autoridades anunciaron que los presuntos responsables de estos hechos serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las acciones judiciales correspondientes por delitos como asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, entre otros contemplados en el Código Penal.

Presencia militar en la zona

El Ejército señaló que las tropas continúan en el área, manteniendo sus operaciones con apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en medio de los esfuerzos por garantizar la seguridad en el suroccidente del país.