Policía captura a dos personas en Bolívar por transportar 13 hicoteas para presunta comercialización

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, capturó a dos personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El procedimiento se realizó en el kilómetro 132+600 de la Ruta 2515, vía Sincelejo – Calamar, donde uniformados detuvieron una motocicleta para un control de rutina.

Durante la inspección, los agentes encontraron en un morral 13 hicoteas (Trachemys callirostris), que presuntamente serían comercializadas en un restaurante del departamento del Atlántico. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que los ejemplares quedaron bajo custodia de la autoridad ambiental competente, encargada de su valoración y posterior regreso al hábitat natural.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró: “No permitiremos que nuestra biodiversidad sea objeto de tráfico ilegal. Estos operativos demuestran el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y la aplicación contundente de la ley”.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con la comercialización ilegal de especies, recordando que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida.