Luis Díaz, Suárez, Córdoba y más colombianos: prográmese con partidos destacados del fin de semana

Los futbolistas colombianos que militan en el exterior buscarán ser protagonistas con sus respectivos equipos en una nueva jornada de las principales Ligas del mundo.

Durante el fin de semana, varios jugadores nacionales afrontarán compromisos clave, con el objetivo de sumar minutos, consolidarse en sus clubes y mantener un buen nivel competitivo en cada uno de los torneos que disputan.

Liga de Argentina

Álvaro Montero: Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield (Viernes 13 de febrero / 8:15 pm)

Jaminton Campaz: Rosario Central vs. Barracas Central (Domingo 15 de febrero / 8:00 pm)

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño: River Plate vs. Ciudad Bolivar (Martes 17 de febrero / 8:00 pm)

Liga de México

Camilo Vargas: Pachuca vs. Atlas (Sábado 14 de febrero / 6:00 pm)

Álvaro Angulo: Puebla vs. Pumas UNAM (Viernes 13 de febrero / 8:00 pm)

Kevin Mier: Cruz Azul vs. Tigres UANL (Domingo 15 de febrero / 5:30 pm)

Liga de Brasil

Carlos Andrés Gómez: Vasco vs. Volta Redonda (Sábado 14 de febrero / 7:30 pm)

Juan Camilo Portilla: Londrina vs. Athletico-PR ( Domingo 15 de febrero / 4:30 pm)

Carlos Cuesta: Vasco vs. Volta Redonda (Sábado 14 de febrero / 7:30 pm)

Johan Carbonero: Ypiranga FC vs. Internacional (Domingo 15 de febrero / 6:30 pm)

Jorge Carrascal: Botafogo vs. Flamengo (Domingo 15 de febrero / 3:30 pm)

Rafael Santos Borré: Ypiranga FC vs. Internacional (Domingo 15 de febrero / 6:30 pm)

Jhon Arias: Palmeiras vs. Guaraní (Domingo 15 de febrero / 6:30 pm)

Le puede interesar: Prohibido el ingreso de hinchada visitante para partido Nacional Vs. Millonarios, por Sudamericana

Liga de Inglaterra

Daniel Muñoz: Zrinjski vs. Crystal Palace (Jueves 19 de febrero / 12:45 pm)

Jefferson Lerma: Zrinjski vs. Crystal Palace (Jueves 19 de febrero / 12:45 pm)

Yerson Mosquera: Grimsby vs. Wolves (Domingo 15 de febrero / 8:30 am)

Liga de Portugal

Luis Suárez: Sporting CP vs. Famalicao (Domingo 15 de febrero / 3:30 pm)

Liga de Esapaña

Gustavo Puerta: Eibar vs. R. Racing Club (Domingo 15 de febrero / 10:15 am)

Johan Mojica: Mallorca vs. Real Betis (Domingo 15 de febrero / 3:00 pm)

Le puede interesar: Medellín y Tolima ya conocen su ruta en Libertadores: rivales, fechas y localías en la Fase 2

Liga de Alemania:

Luis Díaz: Werder Bremen vs. Bayern Múnich (Sábado 14 de febrero / 9:30 am)

Liga de Rusia

Jhon Córdoba: Krasnodar vs. Rostov ( Sábado 28 de febrero / 6:30 am)

Liga de Turquia

Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla: Galatasaray vs. Juventus (Martes 17 de febrero / 12:45 pm)