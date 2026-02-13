Los Mirlos y Bomba Estéreo reimaginan “Eres Mentirosa”: sonidos Colombianos y Peruanos

La cumbia vuelve a demostrar que es un lenguaje vivo, adaptable y profundamente conectado con la identidad latinoamericana.

Este 13 de febrero, los legendarios Los Mirlos, pioneros de la cumbia psicodélica amazónica, presentan una nueva versión de su clásico “Eres Mentirosa” junto a Bomba Estéreo, una de las bandas colombianas más influyentes en la proyección global del sonido tropical contemporáneo. El resultado es un diálogo entre generaciones, geografías y fusiones musicales que reafirma la vigencia de la cumbia como motor cultural transfronterizo.

Originalmente creado en los años setenta, en pleno auge del universo sonoro amazónico que caracterizó a Los Mirlos, “Eres Mentirosa” mantiene su esencia rítmica e hipnótica. Sin embargo, esta nueva interpretación se expande hacia un terreno fresco gracias a la sensibilidad de Bomba Estéreo, agrupación 10 veces nominada al Latin Grammy, reconocida por su capacidad de llevar la cumbia hacia espacios electrónicos, alternativos y globales.

En lugar de reescribir el clásico, la banda colombiana entra en el universo original, añadiendo texturas sonoras que respetan su espíritu y, al mismo tiempo, lo reimaginan desde la contemporaneidad.

El sencillo logra conectar dos territorios simbólicos para la cumbia: la selva peruana y el Caribe colombiano, trazando un puente entre la psicodelia amazónica y la electrónica tropical. Este encuentro no solo fusiona estilos, sino que celebra la memoria y la evolución de un género que ha acompañado a múltiples generaciones.

La colaboración también marca el inicio de THE WORLD MEETS LOS MIRLOS, un nuevo proyecto discográfico en el que artistas internacionales se suman al repertorio de la agrupación peruana para reinterpretar su legado desde diversas perspectivas sonoras. El lanzamiento de “Eres Mentiroso” se convierte así en la primera muestra de una iniciativa que busca honrar la historia de Los Mirlos y, al mismo tiempo, expandirla hacia nuevos públicos alrededor del mundo.

Con esta reinterpretación, Los Mirlos y Bomba Estéreo celebran la cumbia como un espacio donde conviven tradición, transformación y encuentro cultural. Un clásico que renace con fuerza, respetando su origen y abriéndose a un futuro lleno de posibilidades.