Lo capturaron en una clínica: había matado a un adolescente en Girón, Santander

Bucaramanga

Las autoridades dieron con el presunto autor de la muerte de un adolescente en hechos que ocurrieron en el barrio Villas de san Juan de +Girón.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que el crimen sucedió en medio de un acto de intolerancia social; “un menor de 15 años fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, según las primeras informaciones, se habría originado por el hurto de una gorra”, asegura la institución.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente remitida a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas, resalta la Policía.

De acuerdo con prensa de la Policía, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención, siendo capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.