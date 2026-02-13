Capturados tres hombres en Ocaña señalados de hurto bajo la modalidad de atraco

Norte de Santander

Mediante dos diligencias de allanamiento y registro, las autoridades lograron las capturas de tres hombres señalados de cometer varios hurtos bajo la modalidad de atraco en la zona norte del departamento.

Se trata de Juanfer Estevan Villamizar, conocido como “Juanfer”, quien presuntamente se dedicaría a la comisión del delito de hurto utilizando armas de fuego para la ejecución de estas conductas. Durante la diligencia judicial se le halló en su poder una granada de fragmentación y una motocicleta que presentaba reporte de hurto. En el mismo procedimiento fue capturado en flagrancia su hermano, identificado como Walter Villamizar.

Más información Condenan a 25 años de cárcel a responsables de desmembrar a un hombre en Cúcuta

De igual forma, fue capturado Leoncio Carrascal Amaya, conocido como “El Zarco”, quien presuntamente se dedicaría al porte y almacenamiento ilegal de armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones, esta persona realizaba arreglos y modificaciones a armas de fuego para la comisión de delitos, las cuales serían utilizadas para afectar la vida e integridad de la comunidad en esta municipalidad. Durante la diligencia de allanamiento y registro se le halló material bélico de consideración.

Durante los procedimientos operativos, los uniformados lograron la incautación de una granada de fragmentación, siete armas traumáticas tipo pistola que estaban siendo modificadas para su conversión en armas de fuego, seis cuerpos de armas tipo pistola y cinco armas de fuego tipo escopeta. Así mismo, fue hallado importante material bélico, entre el que se destacan 550 cartuchos calibre 38 milímetros, 100 cartuchos calibre 28, 49 cartuchos calibre 22, 13 cartuchos calibre 12, 37 cartuchos calibre 9 milímetros traumáticos y nueve cartuchos calibre 12 traumáticos.

Más información Hay alerta por llegada de hombres del ELN al Catatumbo, provenientes del Magdalena Medio

Es de resaltar que parte de la munición calibre 9 milímetros incautada corresponde a munición encamisada y de punta plana, la cual al momento de ser disparada puede generar mayor impacto debido a su alto poder de parada. De igual manera, fueron incautados once proveedores calibre 9 milímetros, 21 accesorios para armamento y un cañón reforzado para escopeta.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.