Gobierno Nacional incrementa en 175 % los recursos del PAE en Bolívar

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - UApA, con una inversión de $106.593 millones para 2026, garantiza la alimentación escolar para la totalidad de los estudiantes del sistema oficial en el departamento de Bolívar, consolidando una cobertura superior al 95 % y asegurando el acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El anuncio lo realizó el director de la UApA, Sebastián Rivera durante su visita a los municipios de Arjona y María La Baja, donde verificó el inicio del calendario académico y el funcionamiento del servicio en las instituciones educativas.

Actualmente, 155.760 estudiantes reciben el complemento alimentario en Bolívar. Este logro ha sido posible gracias al fortalecimiento sostenido de la inversión del Gobierno del Cambio: en 2022 el aporte nacional era cercano a $38.000 millones y para 2026 asciende a $106.593 millones, lo que representa un incremento del 175%.

Además, el departamento pasó de nueve municipios con cobertura total a 33 municipios, ampliando de manera histórica el alcance territorial del PAE. La operación también dará un avance significativo en calidad: la modalidad de comida preparada en sitio aumentará del 30 % al 66 %, fortaleciendo la entrega de alimentación caliente en las instituciones educativas.

Durante la jornada territorial, el director de la UApA reiteró que este resultado es consecuencia directa de priorizar la alimentación escolar como política pública estructural.

“El gobierno nacional pasó de aportar 38.000 millones de pesos a 106.000 millones de pesos que se invertirán en 2026, para garantizar que cada niño y cada niña del departamento de Bolívar tenga acceso al Programa de Alimentación Escolar. Eso es el gobierno del cambio cumpliendo con dignidad”, afirmó Rivera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La cobertura total del PAE en Bolívar ya es una realidad respaldada con recursos, una muestra de que el Gobierno del Cambio cumple con dignidad al garantizar la alimentación escolar para miles de estudiantes del departamento.