Gobierno del Valle invertirá millonarios recursos de la tasa de seguridad en centro de emergencias

El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que actualmente monitorea en tiempo real la seguridad del Valle del Cauca en 29 municipios, tendrá una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento.

Según lo anunciado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, 50 mil millones se destinarán a modernizar la red de comunicaciones y 69 mil millones a fortalecer la videovigilancia con cámaras inteligentes y arcos de seguridad en corredores estratégicos.

La inversión también contempla la entrega de drones, radios satelitales y equipos antidrones para la Fuerza Pública, así como herramientas de geolocalización para combatir delitos como la extorsión y el secuestro, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Además la mandataria anunció una inversión de 500.000 dólares por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos destinada a fortalecer la instalación de cámaras de seguridad.

Durante la presentación del CGES ante empresarios y miembros del comité intergremial, se explicó cómo se están utilizando los recursos provenientes de la tasa de seguridad que pagan los contribuyentes.