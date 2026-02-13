El Pulso del Fútbol, 13 de febrero 2026
El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Atlético Nacional contra Fortaleza.
¿Nacional sin rival?
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la tabla de la liga colombiana y la actuación de los equipos grandes. César dijo: “La mayoría de los equipos grandes están por fuera de los ocho, aunque hay algunos que no tienen los partidos completos”. Sobre el tema Steven agregó: “No se puede decir que haya una gran campaña, ni siquiera lo del Inter de Bogotá. Pero ellos no están para pelear, entonces creo que es una buena labor”.
