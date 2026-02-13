Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 22:56

El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 13 de febrero 2026

El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Atlético Nacional contra Fortaleza.

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la goleada de Atlético Nacional sobre Fortaleza / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la tabla de la liga colombiana y la actuación de los equipos grandes. César dijo: “La mayoría de los equipos grandes están por fuera de los ocho, aunque hay algunos que no tienen los partidos completos”. Sobre el tema Steven agregó: “No se puede decir que haya una gran campaña, ni siquiera lo del Inter de Bogotá. Pero ellos no están para pelear, entonces creo que es una buena labor”.

