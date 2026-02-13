El Pulso del Fútbol, 13 de febrero 2026

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la goleada de Atlético Nacional sobre Fortaleza / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la tabla de la liga colombiana y la actuación de los equipos grandes. César dijo: “La mayoría de los equipos grandes están por fuera de los ocho, aunque hay algunos que no tienen los partidos completos”. Sobre el tema Steven agregó: “No se puede decir que haya una gran campaña, ni siquiera lo del Inter de Bogotá. Pero ellos no están para pelear, entonces creo que es una buena labor”.

