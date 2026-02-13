Denuncian presunto abuso contra menor en Guaviare y piden celeridad a la justicia

En el departamento del Guaviare, un caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad ha generado preocupación e indignación. Marta Álvarez, reconocida en el ámbito de las comunicaciones en la región, denunció que su esposo y padrastro de su hija habría abusado de la adolescente durante varios años.

Según el relato de la joven, los hechos habrían comenzado cuando tenía 12 años, mediante engaños y conductas inapropiadas que con el tiempo se habrían agravado. La situación salió a la luz cuando la menor decidió contarle lo sucedido a su madre.

Tras conocer la denuncia, Marta Álvarez terminó la relación y acudió ante la Fiscalía para instaurar la respectiva denuncia. El caso fue presentado ante un juez de la República, quien en su momento ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el señalado responsable. Sin embargo, un año después, el procesado recuperó la libertad por vencimiento de términos, sin que se haya emitido una decisión de fondo en el caso.

La madre de la joven hizo un llamado a la Fiscalía, a los jueces competentes, a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se garantice la protección de la víctima y se evite cualquier forma de revictimización.