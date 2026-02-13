¿Cuánta energía consume un cargador conectado durante toda una noche?: Tome nota

Diariamente, muchos ciudadanos buscan alternativas para ahorrar energía y así, evitar altos costos en el recibo de la luz, por lo que suspenden el uso de varios electrodomésticos o incluso, hay quienes optan por desconectar algunos de ellos.

Estas prácticas, según expertos, podría ayudar en el propósito. Sin embargo, en el día a día podemos caer en situaciones que no son del todo eficientes en este objetivo, y aunque no se consideran muy relevantes, pueden llegar a ser muy significativas en la tarifa de la luz.

Dejar el cargador conectado

Para nadie es un secreto que el teléfono celular, con el paso del tiempo, ha creado una dependencia muy grande en los seres humanos, tanto jóvenes como adultos.

Ante el constante uso de los dispositivos, estos se van descargando y es necesario conectarlos. Aunque parece una actividad inofensiva, hay casos en los que se vuelve muy costosa.

Hay personas que aprovechan las horas de la noche para conectar los celulares y así asegurar el día siguiente con batería al 100%, sin embargo, esto puede estar significando altos costos.

Dejar el cargador conectado toda una noche, incluso sin estar usándolo, es de las situaciones que más consumen energía en un hogar. Lo malo, es que esto se está convirtiendo en una costumbre para muchos.

Consumo fantasma

Para muchos, dejar un cargador conectado sin un dispositivo del otro lado no consume energía, no obstante, se está generando un ‘consumo fantasma’ o ‘consumo vampiro’.

De acuerdo con expertos, los cargadores de celular siguen gastando energía que al paso de toda la noche, puede generar impactos significativos en el recibo de la luz.

De hecho, hay hogares en los que no solo se deja conectado un cargador, sino que pueden ser dos o más, lo que puede terminar en una suma muy alta.

Expertos en eficiencia energética han asegurado que los cables enchufados pueden significar hasta el 10% del consumo total de la energía. Esto dependiendo de la cantidad de cargadores conectados y el tiempo que estos duren allí.

Además, advierten que esta práctica también genera daños ambientales.

Por otro lado, el hecho de dejar por varios horas un cargador conectados, podría terminar en cortos de luz por la potencia de energía que requieren y hasta en incendios.