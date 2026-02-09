Caso UNGRD: Fiscalía no descarta imputar cargos a Jaime Ramírez Cobo

La Fiscalía General de la Nación anunció que, en medio de la macroinvestigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no descarta llamar a imputación de cargos a Jaime Ramírez Cobo, quien fue enlace legislativo de la Presidencia ante el Congreso de la República.

Según se conoció, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su cargo la investigación por el desfalco, se encuentra desarrollando las últimas actividades de policía judicial para radicar una eventual audiencia de imputación de cargos contra Ramírez Cobo.

Cabe recordar que Ramírez Cobo ocupó el cargo de enlace legislativo de la Presidencia ante el Congreso de la República en la época en la que Laura Sarabia era directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

La Fiscalía cuenta con los registros migratorios sobre las salidas e ingresos al país de Ramírez Cobo; sin embargo, no se conoce su ubicación.

Testimonios contra Ramírez Cobo

La Fiscalía cuenta con las declaraciones juramentadas de los cerebros del saqueo de la UNGRD.

Específicamente, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes negociaron principios de oportunidad y preacuerdos con la Fiscalía.

Por ahora, no hay probabilidad de negociación de un preacuerdo o principio de oportunidad con Ramírez Cobo, pues no ha expresado intenciones de colaborar con la justicia.