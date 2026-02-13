Continua la pelea entre Benedetti y Enciso por caso Odebrecht: Anuncian denuncias penales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, utilizó su cuenta de X para arremeter nuevamente en contra de Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos y anunció denuncia penal en contra del abogado.

Según Benedetti, en el caso de Odebrecht, Camilo Enciso fue cómplice para quienes recibieron coimas y poderse quedar con varios contratos de la cuestionada empresa en Colombia.

“La próxima semana le voy a poner una denuncia penal en cabeza de Camilito para ver si por fin se sabe la verdad de Odebrecht para ver si la Fiscalía hace cantar a este tipo de personajillos que se la tiran de impolutos y son unos bandidos”, aseguró el jefe de la cartera política.

La respuesta del exfuncionario no se hizo esperar, y por sus redes sociales le respondió a Benedetti asegurando que el ministro conoce sobre los hechos de corrupción en Findeter, que según Enciso, involucra pago de coimas, transferencias de billones de pesos desde el ministerio del Interior.

“Lleva meses usando su poder para atacarme, pero tiene un problema: mi conducta siempre se ha ceñido a la ley y a las funciones de mi cargo. Lo que publica es una idiotez soberana”, aseguró el exsecretario de Transparencia.

El ex secretario de transparencia indicó que, como lo dijo Luis Fernando Andrade (expresidente de la ANI), sus reuniones se daban para “hablar del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel de la OCDE, diseñado y monitoreado por esa organización, y del cual yo era el secretario técnico”. Dicha declaración de Andrade se encuentra en el interrogatorio a Luis Fernando Andrade, compartido en la publicación de Benedetti.

Camilo Enciso aseguró, que hoy radicará unja denuncia penal por injuria y calumnia contra “MinMansiones”, refiriéndose de esta manera contra el Ministro del Interior Armando Benedetti.