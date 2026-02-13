Comunidades de San Luis de Gaceno denuncian falta de avances en compromisos ambientales

Líderes comunitarios del sector Horizontes, en el municipio de San Luis de Gaceno, manifestaron su inconformidad por la ausencia del gobernador en una reunión esperada por la comunidad para abordar problemáticas ambientales relacionadas con la actividad petrolera en la zona.

Franklin Mendoza, líder ambiental del territorio, aseguró que el encuentro no produjo resultados concretos frente a los compromisos pendientes. «...Por el tema ambiental no se concretó nada, no se hizo ruta de trabajo, no se hizo nada, quedamos ahí como en las mismas...», afirmó.

El líder comunitario recordó que desde 2021 las comunidades mantienen manifestaciones pacíficas y acciones legales en defensa del territorio. Según indicó, existen medidas judiciales y requerimientos ambientales contra la empresa operadora. «...Tenemos una tutela ganada, medidas cautelares del Tribunal Administrativo y la resolución 11790 de diciembre de 2025 hace 57 reiteraciones por incumplimientos ambientales...», explicó.

Mendoza también denunció que persisten afectaciones ambientales en fuentes hídricas cercanas. «...Seguimos esperando con esta contaminación ambiental día y noche en las fuentes hídricas de Caño Grande y Río Chiquito...», señaló, al advertir que la defensa del agua y del medio ambiente continuará siendo una prioridad para la comunidad.