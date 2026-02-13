Bogotá será sede de un evento sobre IA, talento y gobernanza con voces del sector público y privado

De acuerdo con CINTEL, a 2025, 23% de los usuarios digitales colombianos que no usan IA se mantienen reacios a utilizarla por considerarla un potente modificador de hábitos digitales. | Foto: Getty Images / China News Service

La inteligencia artificial ya no es una herramienta del futuro, es una realidad que ya se tomó gran parte de la cotidianidad de los colombianos, así lo evidenció el estudio Perfil del Consumidor Digital 2025 realizado por CINTEL.

Dicha investigación concluyó que el 48 % de los usuarios de internet en Colombia ya han usado IA en la ejecución de sus tareas laborales, sin embargo, el 77 % cree que los dejará sin trabajo. En ese sentido, la encuesta ENTIC Hogares del DANE reveló que, a 2024, el 18 % de las personas de 5 o más años que usaron la red, lo hicieron utilizando herramientas como Chat GPT o Gemini.

En ese contexto nace Nova IA, cuya sede permanente estará en Tunja, Boyacá, como resultado de una alianza entre Indra Group, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), PROBOYACÁ y el Tecnológico de Monterrey. El objetivo es convertir a la capital boyacense en un nuevo nodo estratégico para el desarrollo tecnológico del país, con impacto en múltiples industrias y en el sector público.

Este 17 de febrero, es el lanzamiento oficial en Bogotá y el evento contará con una serie de ponencias y paneles integrados por expertos que ilustrarán las diversas potencialidades de ese nuevo recinto de innovación.

→Más de Indra Group en Colombia: Indra Group presenta IndraMind una IA con el objetivo de proteger a los ciudadanos: ¿De qué manera?

IA: de la tendencia a la capacidad, gobernanza para un impacto real.

En la apertura de la agenda académica se dará una conservación entre María Paula Duque, especialista en soluciones de Copilot e IA de Microsoft; Ernesto Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente de Tecnología Grupo Aval; Nicolás Uribe, KeyNote Speaker y consultor y Juan Arturo Nolazco Flores, director del Tecnológico de Monterrey; acerca del utilidad de la inteligencia artificial en la implementación de políticas estatales, proyectos de inversión ciudadana y mejoras en el bienestar de las comunidades.

De esa manera, este panel explorará cómo las tendencias digitales están convirtiéndose en capacidades reales que influyen en la gobernanza y el crecimiento social. También abordará cómo se está aplicando la IA de forma responsable y efectiva en las relaciones intersectoriales para asegurar que su incidencia sea positiva y sostenible.

Adicionalmente, el encuentro tendrá las intervenciones de José Fernando Quintero, director general Indra Group de Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe; Javier Muñoz, director global de IA y Data de Indra Group y de Omar González, presidente del Grupo Trinity y miembro de la Junta Directiva de ProBoyacá.

Innovación con propósito: Talento en IA para impulsar el progreso regional

El campus del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial NOVA IA estará ubicado en Tunja, Boyacá. | Foto: Getty Images / Juancho Torres Ampliar El campus del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial NOVA IA estará ubicado en Tunja, Boyacá. | Foto: Getty Images / Juancho Torres Cerrar

El cierre de la cita convocará a Víctor Muñoz, experto en IA y transformación digital; Patricio Espinosa, gerente general de IBM Colombia; Catalina Manrique, country manager de SAP y Alexis Ocampo, líder de Arquitectura y Soluciones de Tecnología de Bancolombia, quienes analizaran el papel estratégico del sector empresarial como catalizador del recurso humano y de la adopción responsable de la inteligencia artificial.

Todo ello a partir de la visualización de la experiencia propia de esos líderes del área tecnológica de compañías multinacionales, entidades bancarias y plataformas de software. Además, este diálogo aspira a destacar cómo una dirección innovadora puede contribuir a consolidar una economía en electrónica más competitiva, confiable y descentralizada.

En síntesis, el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial Nova IA se perfila como el nuevo epicentro de investigación y desarrollo de IA para Colombia y Latinoamérica, redefiniendo su posición como promotor del progreso tecnológico.

Podría interesarle: Estudios revelan que la inteligencia artificial cambia la manera en la que los seres humanos hablan