Zafarrancho: se “agarraron” candidatos al congreso en Santander

Bucaramanga

Un fuerte choque verbal que hizo necesaria la presencia de la Policía Nacional ocurrió en un puente peatonal de la zona de Cañaveral, en Floridablanca entre aspirantes de Santander a la Cámara de Representantes.

Los involucrados fueron Mauricio Matri, quien hace parte de la lista a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y miembros del partido Verde como el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra.

Los aspirantes del Verde, Cristián Avendaño, candidato al Senado, Carlos Parra y Ferley Sierra candidatos a la cámara de representantes, además del diputado Danovis Lozano, reclamaban a Matri por la ubicación de una pancarta en puentes peatonales del área metropolitana en los cuales supuestamente se denigraba de ellos y de la que solicitaban su retiro.

Lea también: “Me van a matar”: docente atacada con cuchillo por madre de estudiante en un colegio de Santander

Los ánimos se caldearon; hubo gritos y hasta un conato de enfrentamiento; todo quedó grabado en videos. Minutos antes de este hecho, el también aspirante a la Cámara por el partido Verde, Ferley Sierra, exdiputado y excandidato a la gobernación de Santander había sostenido una encendida discusión con el mismo Matri en el puente peatonal sobre la carrera 15 cerca de la Puerta del Sol.