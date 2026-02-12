¿Vientres en alquiler? España abre la polémica al proponer demandar a las webs que usen este método

Esta semana, España abrió el debate nuevamente sobre los Vientres en Alquiler, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamó al Ministerio de Igualdad que pusiera en marcha el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las webs de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a los vientres de alquiler, debido a que “ofrecen y realizan prácticas comerciales de gestación subrogada”, declaradas “ilegales” en España (desde la entrada en vigor de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, en 2006).

Tras recibir la solicitud, el departamento dirigido por Ana Redondo respondió el pasado miércoles que estudiaría la petición con la Abogacía del Estado e insistió en que no tiene competencias administrativas para cerrar páginas digitales, aunque sí para iniciar acciones judiciales contra estas empresas.

No obstante, el ministerio ha asegurado que este jueves 12 de febrero, analizarán el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la Abogacía del Estado, que lleva “más de un año impulsando acciones judiciales” en torno a este tema.

Con referencia a este tema, en el programa 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con Berta García copresidenta de la coalición internacional para acabar con la maternidad por sustitución, sobre su opinión.

La copresidenta dijo: “no estamos de acuerdo con los vientres de alquiler porque suponen la mercantilización del cuerpo de las mujeres y la mercantilización de sus hijos e hijas recién nacidos, que son puestos en el mercado, en el mercado de compra-venta de recién nacidos”.

Indicó que, en las últimas horas, la ministra dijo que ella no tiene competencia para cerrar estas webs de agencias, lo que es muy extraño, “hay cuestiones en las que no tiembla la mano para atajar y bloquear. Y cuestiones como los derechos de las mujeres y de las personas recién nacidas que parece que ya cuesta un poquito más”, subrayó.

Situación en Colombia de los Vientres de Alquiler:

Berta García copresidenta de la coalición internacional para acabar con la maternidad por sustitución, indicó que Colombia es ahora uno de los mercados más pujantes en temas de vientres de alquiler, “No hay datos exactos porque muchas veces las cifras están infladas por las propias agencias, lo manejan como un tema con mucha demanda, pero en realidad no lo hay”, puntualizó la experta.

