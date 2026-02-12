Sogamoso, Duitama, Tibasosa y Paipa piden a la ANI soluciones por fallas en obras de la red férrea

Mesa técnica con la ANI y autoridades de Boyacá buscará definir compromisos y soluciones frente a los problemas en la vía ferrea

Luego de una reunión entre comunidades de Sogamoso, Duitama, Tibasosa y Paipa con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ecplicaron que las mayores preocupaciones tiene que ver con el aumento del nivel de la rasante en algunos tramos de la vía férrea, que estaría entre 35 y 50 centímetros, lo que impacta accesos vehiculares y peatonales.

“En Paipa la implicación es grande, porque el paso férreo queda prácticamente a una cuadra de la calle 19 y eso podría afectar la movilidad, especialmente en la zona turística. Nos preocupa que el centro del municipio pueda quedar desconectado del sector del lago”, señaló el concejal de Paipa, Juan Pablo Andrade.

El concejal también advirtió que algunas vías conexas no tienen la capacidad para soportar el tránsito de maquinaria pesada, lo que ya ha generado inconvenientes en otros municipios, como vehículos encunetados en pasos a nivel que no quedaron en condiciones adecuadas tras la intervención.

“Lo que estamos pidiendo es que el contratista deje los pasos en la misma calidad en que estaban o incluso mejores. No puede ser que las comunidades terminen asumiendo las consecuencias de una obra nacional”, afirmó.

Otro de los puntos sensibles es la cercanía de la red férrea a varias instituciones educativas en Paipa. Según el concejal, colegios como el Académico, el Técnico Tomás, el María Vianney y el Armando Solano están ubicados a pocas cuadras del trazado, lo que obliga a reforzar las medidas de seguridad, especialmente en los pasos peatonales y en el tránsito de estudiantes, ciclistas y personas con movilidad reducida.

De acuerdo el concejal, el próximo 20 de febrero se realizará una mesa técnica en Sogamoso con presencia de la ANI, el contratista, autoridades y representantes de la comunidad, donde cada municipio presentará las evidencias de las afectaciones.

“La idea es dejar compromisos claros y establecer canales de atención. No estamos en contra del proyecto, pero sí exigimos que se haga con responsabilidad y garantizando la seguridad y movilidad de nuestros habitantes”, puntualizó el concejal de Paipa.