Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios para 2027 y su regreso permanente a Panamá en 2028

El músico, cantautor, actor, político y activista panameño, Rubén Blades, anunció su retiro de los escenarios y giras para el 2027 y espera estar de regreso y de manera permanente en su natal Panamá en 2028.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, escribió Blades a través de su blog ‘Apuntes desde la esquina’ en su página oficial.

La estrella de la salsa confirmó que este año “visitaré Europa con la banda de Roberto Delgado, para darme el gusto de estar con ellos allá, una última vez”.

Lea también: Gene Simmons de KISS afirma que el hip-hop “no pertenece” al Salón de la Fama del Rock and Roll

Además, reveló que “estoy trabajando en dos álbumes de “salsa” con Roberto (uno de ellos es un subgrupo dentro de la misma orquesta) y finalizando otro álbum, en el estilo “Mixtura”, con mi colega, amigo y coproductor, Luis Enrique Becerra, cómplice de mi otro grupo, Paraíso Road Gang".

También explicó cuales serán sus próximos proyectos cinematográficos, incluyendo una “película que hice en México en 2024, dirigida por Jonás Cuarón y producida por Alfonso Cuarón, titulada “Campeón Gabacho”, se estrena en el festival SXSW en Austin, el 17 de marzo".

“También en ese mes y en Austin comenzaré a rodar otra película, titulada “Armadillo United”, con Antonio Banderas, Danay García, Danny Trejo y mi esposa, Luba Mason, y que trata sobre fútbol y jóvenes jugadores", agregó.

Le puede interesar: Murió James Van Der Beek, protagonista de la serie ‘Dawson’s Creek’, a los 48 años

Por otra parte, dijo que un “libro autobiográfico que escribí para Random House/Penguin está en la etapa final de revisión y estimo que será presentado a finales de este año, o a principios del próximo (2027)”.

Incluyendo una “edición de todas las letras de mis canciones, incluyendo soneos, que será acompañada por una explicación de temas, álbumes y motivos que me llevaron a crearlos”,

Finalmente expresó: “anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”.