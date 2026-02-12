Panaca Viajero estará en Arjona del 18 al 22 de febrero

Bolívar se prepara para recibir Panaca Viajero, una experiencia que invita a niños, niñas y familias a reencontrarse con la esencia del campo, el aprendizaje y la vida al aire libre.

Del 18 al 22 de febrero, el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona, abrirá sus puertas desde las 9:30 a.m. hasta las 8 p.m., para vivir esta propuesta única que transforma la ciudad en un escenario rural lleno de conocimiento y diversión.

Esta iniciativa es una apuesta conjunta de la Gobernación de Bolívar y Comfenalco, orientada a brindar espacios recreativos, educativos y de sano esparcimiento para niños, niñas y familias bolivarenses, promoviendo el aprendizaje y el contacto directo con el mundo agropecuario.

La experiencia de Panaca Viajero será totalmente gratuita. El ingreso se realizará mediante pasaportes y manillas, permitiendo que miles de personas disfruten de esta vivencia sin ningún costo.

Estas serán entregadas el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Palacio de la Proclamación de la Gobernación de Bolívar (Centro Histórico), de 10 am a 4 pm; así mismo en la Alcaldía de Arjona este jueves 12 y viernes 13 de febrero, de 8 am a 5 pm; y durante el evento en la entrada principal.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expresó: “Estamos cumpliendo nuestro compromiso de descentralizar la oferta de bienestar y traer lo mejor de Colombia a nuestros municipios. Con Panaca Viajero en Arjona, no solo estamos ofreciendo una jornada de recreación gratuita y de alta calidad, sino que estamos sembrando en nuestros niños el amor por el campo y el respeto por nuestra tierra. Queremos que cada familia bolivarense sienta que el progreso también es alegría y espacios de encuentro para todos”, afirmó el mandatario.

La primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, extendió una invitación a todos los bolivarenses a participar de esta experiencia pensada para fortalecer la unión familiar y el reconocimiento del campo como pilar de nuestra cultura: “A través de Panaca Viajero, nuestros niños y niñas podrán conectar con el campo desde el aprendizaje y la recreación, reconociendo la riqueza de nuestra fauna y las actividades agropecuarias, y viviendo el campo con asombro, pero sobre todo, con sentido de pertenencia”, señaló.

¿Qué es Panaca Viajero?

Panaca Viajero es una muestra viva del campo en la ciudad. A través de animales, puestas en escena y experiencias interactivas, acerca a miles de personas en todo el país a la esencia del mundo rural.

Se trata de una experiencia al aire libre en la que los visitantes podrán interactuar con animales, participar en actividades pedagógicas y aprender de forma didáctica sobre la vida rural, sus tradiciones y su importancia para el presente y el futuro de nuestras comunidades.

Este tipo de iniciativas contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de la niñez y al fortalecimiento del tejido social del departamento.