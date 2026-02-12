Panaca Viajero estará en Arjona del 18 al 22 de febrero
La cita será en el Centro de Exposiciones Agropecuarias
Bolívar se prepara para recibir Panaca Viajero, una experiencia que invita a niños, niñas y familias a reencontrarse con la esencia del campo, el aprendizaje y la vida al aire libre.
Del 18 al 22 de febrero, el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona, abrirá sus puertas desde las 9:30 a.m. hasta las 8 p.m., para vivir esta propuesta única que transforma la ciudad en un escenario rural lleno de conocimiento y diversión.
Esta iniciativa es una apuesta conjunta de la Gobernación de Bolívar y Comfenalco, orientada a brindar espacios recreativos, educativos y de sano esparcimiento para niños, niñas y familias bolivarenses, promoviendo el aprendizaje y el contacto directo con el mundo agropecuario.
La experiencia de Panaca Viajero será totalmente gratuita. El ingreso se realizará mediante pasaportes y manillas, permitiendo que miles de personas disfruten de esta vivencia sin ningún costo.
Estas serán entregadas el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Palacio de la Proclamación de la Gobernación de Bolívar (Centro Histórico), de 10 am a 4 pm; así mismo en la Alcaldía de Arjona este jueves 12 y viernes 13 de febrero, de 8 am a 5 pm; y durante el evento en la entrada principal.
El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expresó: “Estamos cumpliendo nuestro compromiso de descentralizar la oferta de bienestar y traer lo mejor de Colombia a nuestros municipios. Con Panaca Viajero en Arjona, no solo estamos ofreciendo una jornada de recreación gratuita y de alta calidad, sino que estamos sembrando en nuestros niños el amor por el campo y el respeto por nuestra tierra. Queremos que cada familia bolivarense sienta que el progreso también es alegría y espacios de encuentro para todos”, afirmó el mandatario.
La primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, extendió una invitación a todos los bolivarenses a participar de esta experiencia pensada para fortalecer la unión familiar y el reconocimiento del campo como pilar de nuestra cultura: “A través de Panaca Viajero, nuestros niños y niñas podrán conectar con el campo desde el aprendizaje y la recreación, reconociendo la riqueza de nuestra fauna y las actividades agropecuarias, y viviendo el campo con asombro, pero sobre todo, con sentido de pertenencia”, señaló.
¿Qué es Panaca Viajero?
Panaca Viajero es una muestra viva del campo en la ciudad. A través de animales, puestas en escena y experiencias interactivas, acerca a miles de personas en todo el país a la esencia del mundo rural.
Se trata de una experiencia al aire libre en la que los visitantes podrán interactuar con animales, participar en actividades pedagógicas y aprender de forma didáctica sobre la vida rural, sus tradiciones y su importancia para el presente y el futuro de nuestras comunidades.
Este tipo de iniciativas contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de la niñez y al fortalecimiento del tejido social del departamento.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.