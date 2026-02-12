Mujeres de Tarso son las primeras graduadas del programa ‘ITM en mi Región´

Tarso, Antioquia

El programa institucional ‘ITM en mi región’ graduó como tecnólogas en Gestión Administrativa a tres mujeres oriundas de Tarso: Daniela Contreras Vélez, Ingrid Katherine Jaramillo y Luisa Fernanda Ramírez Usma, en una ceremonia realizada en el Centro Cultural del campus Fraternidad.

La iniciativa, liderada por el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM), busca garantizar el derecho a la educación desde el territorio que se habita. El programa cuenta con asesorías personalizadas, visitas presenciales y acompañamiento técnico.

Una apuesta por la formación de calidad desde las subregiones de Antioquia

Este modelo se basa en una metodología de estudio virtual con acompañamiento permanente de docentes en el territorio, consolidándose como una iniciativa fundamental para el cierre de brechas en la educación superior.

“Me generó mucha alegría porque en el caso mío, por ejemplo, yo soy la primera en mi familia que me va a graduar de la universidad. La posibilidad de poder hacerlo desde mi territorio sin tener que desplazarme, eso es como tan gratificante para uno, y más con una universidad tan buena como el ITM”, expresó, Daniela Contreras, beneficiada graduada en Gestión Administrativa.

El municipio de Tarso fue pionero en abrir las puertas al proyecto de regionalización del ITM en 2023, con una cohorte de 43 estudiantes durante el primer semestre de ese año. Para el primer periodo de 2026, ya son 60 los estudiantes matriculados en este programa.

El alcalde del municipio, Alexander Ocampo Ríos, manifestó la importancia de contar con educación superior de calidad en el territorio:

“Es una sensación muy bonita saber que tenemos en nuestro municipio este proceso y que hoy ya está dando frutos. Estas jóvenes se están graduando, y más lo harán en los próximos meses. Para nosotros, este proceso ha sido una bendición, porque permite que la educación superior llegue al municipio y que podamos servir también como nodo para muchos municipios del suroeste y de la provincia de Cartama”.

La estrategia, que ya hace presencia en 28 municipios del departamento, cuenta con una oferta académica que responde a las necesidades de desarrollo local, con programas como: Gestión Administrativa; Construcción de Acabados Arquitectónicos; Análisis de Costos y Presupuestos; Diseño y Programación de Soluciones de Software como Servicio; y Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.