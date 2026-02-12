Ministra de Agricultura anuncia la resolución para crear las APPA en el norte del Tolima

Tolima

En su más reciente visita al Tolima, en la que formalizó la Zona de Reserva Campesina de Chaparral, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció la inminente creación del Área para la Producción de Alimentos (APPA) en el norte del departamento.

Según explicó la ministra, en el transcurso de este jueves se publicará en el Diario Oficial la resolución que delimita las APPA en ocho municipios del Tolima: Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno.

“En el norte del Tolima vamos a reconocer los suelos que producen alimentos. Presentamos la Resolución 044 del 11 de febrero de 2026, que declara estos municipios como suelos para la protección de alimentos en el Tolima”, anunció la alta funcionaria.

Agregó que las APPA buscan proteger “los suelos que abastecen de comida a las ciudades, que nos permiten ser un país diverso, bien alimentado y romper récords de abastecimiento”.

El proyecto de las APPA ha generado polémica e incluso rechazo entre algunos sectores del Tolima, debido a las limitaciones que impondría a otras actividades económicas como la minería, el turismo o la ganadería extensiva.

Dirigentes como la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, han cuestionado la medida al considerar que podría limitar la autonomía de las comunidades y regiones para definir el enfoque productivo de sus territorios.