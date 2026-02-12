Más de $60 millones en comparendos se impusieron por incumplir el día sin y sin moto en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció el informe de las autoridades de tránsito de Ibagué que indica que mientras en la jornada del día sin carro y sin moto de febrero del año de 2025 fueron sancionados 179 ciudadanos, ayer miércoles 11 de febrero fueron impuestos 112 comparendos, de las cuales, 70 correspondieron al incumplimiento de la restricción que prohibía la circulación entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

“Fue una jornada que estuvo acompañada del buen comportamiento de los ciudadanos. Queremos que sigan vinculados a este tipo de jornadas con el fin de tener un gesto de cuidado con el medio ambiente de nuestra ciudad”, aseguró Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Asimismo, explicó que, del total de sancionados, 54 fueron motociclistas y 16 conductores de carros, quienes tendrán que pagar cerca de $875 mil, lo que equivale a más de $60 millones en comparendos.

Varios agentes de tránsito fueron agredidos en medio de la jornada

Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, confirmó que durante la jornada del Día sin carro y sin moto se presentaron cinco incidentes de agresión contra agentes de tránsito que se encontraban realizando labores de control.

El funcionario relató que los ciudadanos sancionados por infringir la restricción reaccionaron de manera violenta contra los agentes de tránsito, situación que fue rechazada enfáticamente por la Administración Municipal.

“Hacemos un llamado a la tolerancia y al respeto por la integridad de nuestros funcionarios. Los puestos de control deben ser respetados, ya que la labor de nuestros agentes es garantizar el cumplimiento de la norma y proteger la seguridad vial de todos los ciudadanos”, dijo el secretario de Movilidad.

A la vez el jefe de la cartera de Movilidad advirtió que cualquier acto de agresión o amenaza será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se tomen las decisiones correspondientes.