La cantante Hilary Duff anuncia ‘The Lucky Me Tour’, su primera gira mundial en casi dos décadas

La actriz, cantante, empresaria y escritora estadounidense Hilary Duff, conocida por su papel en la serie de televisión de Disney Channel, Lizzie McGuire, anunció ‘The Lucky Me Tour’, su primera gira mundial en casi dos décadas.

La estrella del pop insinuó la gira durante la última parada de su reciente minigira ‘Small Rooms, Big Nerves’ en enero, en Los Ángeles.

Con esta nueva gira pasará por siete países, incluyendo Estados Unidos, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Australia y Canadá, siendo México el único en Suramérica.

Duff se está preparando para el lanzamiento de su sexto álbum, ‘Luck… Or Something’, este 20 de febrero, tras una serie de seis conciertos con entradas agotadas que comenzarán este viernes 13 en el Voltaire at the Venetian Resort de Las Vegas.

En septiembre de 2025, anunció que había firmado con la disquera Atlantic y que también iba a sacar una serie documental sobre su regreso a la música, que aún no tiene fecha de estreno.