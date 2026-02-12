Gobierno superó límite legal de emisión de títulos deuda pública en 2025, pero no infringió: informe

Desde octubre del año pasado el Gobierno Nacional emprendió una nueva estrategia para emitir títulos de deuda pública, para aumentar la emisión de estos TES (deuda de largo plazo) sin utilizar el cupo aprobado en el Congreso en el Presupuesto General de la Nación.

Para el Banco de Bogotá, gracias a esta figura, MinHacienda logró emitir cerca de $111 B de TES en 2025, cuando el límite legal permitido era de $95.8 B, según el Decreto 1065 del 15 de octubre de 2025.

“No obstante, el límite legal no fue infringido en la medida que, a través de subastas, operaciones convenidas con entidades públicas y la emisión directa de TES a PIMCO, la entidad emitió $95 B de TES, dentro del límite. Es así, como los canjes de TCO (títulos de corto plazo) por TES abren, a juicio de IE, una ventana de emisión de deuda pública de largo plazo adicional, doblando el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas”, se lee en el informe.

En este sentido, la entidad financiera resaltó que en 2025, la mayor oferta de TES mediante esta táctica bordeó los $16.4 B, prácticamente los recursos de una reforma tributaria. “Gracias a ello, Colombia experimentó la emisión de TES más alta en la historia”, resalta.

El banco también cuestionó que MinHacienda le vendió $23 B de TES a la empresa PIMCO. “Dado que el mecanismo de venta fue no competitivo, PIMCO solo estuvo dispuesto a recibir los TES de Hacienda a una tasa promedio de 13.15%, casi +40pb por encima de las tasas de negociación del día anterior. Con esto, Hacienda encontró la manera de aumentar la emisión de deuda más allá de la demanda natural y fuera del límite, pero con la consecuencia de altas tasas de interés, un colateral necesario para obtener los recursos suficientes para solventar su gasto”, advierte.