Asobancaria pide reglas claras en venta de deuda para recuperar la confianza de inversionistas

Durante su discurso de instalación del 28o Congreso de Tesorería, Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), se refirió a algunos retos que enfrentarán Colombia y las tesorerías de los bancos durante este 2026.

En primer lugar, destacó la necesidad de que el país avance hacia la adopción efectiva del Open Data, un paso fundamental para mejorar la calidad de la información disponible en el sistema financiero. Esto permitirá integrar datos de distintas fuentes, lo que se reflejará en mejores productos y servicios para los clientes.

Asimismo, resaltó la importancia de eliminar asimetrías regulatorias y de garantizar condiciones de competencia justas y equilibradas para todos los actores que realizan actividades similares. En este sentido, recordó que iniciativas como el proyecto de decreto del MinTIC, que habilitan esquemas de captación y administración de recursos del público por fuera de la supervisión financiera, exponen los ahorros de los ciudadanos, debilitan la confianza en el sistema y puede abrir brechas en los mecanismos de prevención del lavado de activos.

Otro reto importante, según el líder gremial, es reducir el riesgo país mediante la existencia de reglas de juego claras, estables y previsibles. Recordó que la declaratoria de emergencia económica generó una pérdida de competitividad derivada de la sobretasa financiera, que podría llevar al sector a tener la mayor carga impositiva a nivel mundial, así como el encarecimiento generalizado del crédito para los colombianos. Todo esto se traduce en una menor confianza por parte de los inversionistas, quienes ahora perciben a Colombia como un país riesgoso.

Indicó que otra tarea en la que las entidades tienen que trabajar arduamente este año es en culminar la desindexación del balance de la DTF (Depósitos a Término Fijo) y consolidar al IBR (Indicador Bancario de Referencia) como la referencia central del mercado de dinero en Colombia, en línea con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta migración permite contar con una tasa más representativa del costo real de fondeo y fortalece la formación libre de precios, al estar basada en operaciones efectivas del mercado interbancario.

Otro punto mencionado por Malagón fue el manejo de la deuda pública, al señalar que la operación de venta de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones, realizada a un inversionista extranjero, “evidencia la importancia de contar con reglas claras, previsibles y, sobre todo, con un esquema participativo y abierto a todos los actores del mercado”. Añadió que la ausencia de comunicación previa sobre una operación de esta magnitud limitó la capacidad de los agentes del mercado para anticipar sus efectos, ajustar posiciones y gestionar adecuadamente la liquidez, la formación de precios y los portafolios.

Finalmente, resaltó la importancia de la adopción completa del Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN), clave para la estabilidad de largo plazo del sistema financiero porque asegura que todos los activos de las entidades bancarias estén respaldados por fuentes de financiación estables en el tiempo, reduciendo la dependencia de fondeo más volátil.