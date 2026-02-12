Ejército neutraliza acciones violentas en el Catatumbo

Cúcuta

En desarrollo de operaciones militares en Tibú y El Tarra, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º3, del Ejercito Nacional destruyeron 43 artefactos explosivos durante el mes de enero.

Aseguran los voceros de la institución que gracias a esta labor preventiva se logró evitar 117 posibles afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública en esta región del país.

Según las autoridades “estos elementos, fueron instalados de manera indiscriminada por el ELN, fueron ubicados en zonas rurales y caminos transitados por la comunidad, representando una grave amenaza para la vida y la seguridad de los habitantes del Catatumbo”.

El Ejército Nacional rechaza estas prácticas criminales que violan el Derecho Internacional Humanitario y reafirma su compromiso de proteger la vida, salvaguardar a las comunidades y mantener la seguridad en el nororiente colombiano.

Las autoridades en la región del Catatumbo en Norte de Santander mantienen una acción ofensiva ante las acciones violentas que esa guerrilla viene generando contra la fuerza pública.