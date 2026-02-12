Cinco agentes de tránsito fueron agredidos en medio del día sin carro y sin moto en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, confirmó que durante la jornada del Día sin carro y sin moto se presentaron cinco incidentes de agresión contra agentes de tránsito que se encontraban realizando labores de control.

El funcionario relató que los ciudadanos sancionados por infringir la restricción reaccionaron de manera violenta contra los agentes de tránsito, situación que fue rechazada enfáticamente por la Administración Municipal.

“Desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestra alcaldesa Johana Aranda, hacemos un llamado a la tolerancia y al respeto por la integridad de nuestros funcionarios. Los puestos de control deben ser respetados, ya que la labor de nuestros agentes es garantizar el cumplimiento de la norma y proteger la seguridad vial de todos los ciudadanos”, dijo el secretario de Movilidad.

Denunciarán ante la Fiscalía a los agresores

“No permitiremos que se vulneren los derechos de nuestros funcionarios. Todas las conductas de agresión y amenaza serán denunciadas ante las autoridades para que se adelanten los procesos correspondientes”, aseguró Ricardo Fabián Rodríguez.

A la vez el jefe de la cartera de Movilidad advirtió que cualquier acto de agresión o amenaza será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se tomen las decisiones correspondientes.