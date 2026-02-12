Beneficios de tomar café: estudio revela mejoras cognitivas y reducción en riesgo de sufrir demencia
Además del café, el té también ofrece beneficios cognitivos para las personas.
Meir Stampfer, profesor de Investigación en Epidemiología y Nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y uno de los autores de la investigación que vincula el consumo habitual de café y té con menos riesgo de sufrir demencia, entregó en 6AM W detalles de dicho estudio.
Asimismo, mencionó que en el estudio no se hizo distinción en el tipo de demencia porque es “bastante difícil distinguirlas”. A pesar de eso, indicó que sí pudieron hacer un análisis que reflejó que, entre más cafeína consumía la persona, mejor función cognitiva tenía.
¿Cuántas tazas de café hay que tomar para evitar la demencia?
De acuerdo con Meir Stampfer, durante los 40 años de seguimiento, el consumo de dos a tres tazas diarias ayuda a disminuir los riesgos de demencia.
Café, ¿con o sin azúcar?
Explicó que se tienen los mismos beneficios del café en temas cognitivos; el problema está en que se afecta el tema de la diabetes.
El té y sus beneficios
Aunque señaló que las personas consumen menos té en el día en comparación con el café, una o dos tazas máximo, esta bebida también ofrece buenos beneficios contra la demencia.
Escuche la entrevista completa aquí:
