Amenazas contra funcionarios de la cárcel Palogordo en Santander: 33 denuncias reporta el director

Bucaramanga

El capitán Eleasid Durán Sánchez, director de la cárcel de mediana seguridad ‘Palogordo’, en Girón, Santander, reveló que 33 denuncias por amenazas han sido interpuestas desde el 2025, por funcionarios del penal, en medio del “endurecimiento de los controles internos”.

Entre los intimidados se encuentran el propio director, el comandante de vigilancia, integrantes de unidades de policía funcional y personal de compañías de seguridad. Según explicó el oficial, las advertencias provienen de actores delincuenciales que se oponen a las medidas implementadas para frenar actividades ilícitas dentro del centro carcelario.

“Los principales somos en este caso quien les habla, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de las unidades de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad.”

Eleasid Durán Sánchez señaló que estas amenazas están relacionadas con las acciones para cortar delitos como extorsiones y el uso ilegal de celulares desde el interior del penal.

“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. De nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, manifestó, al hacer un llamado para que los servidores sean fortalecidos en esquemas de seguridad.

Frente a la situación, la dirección ha articulado con autoridades competentes la vinculación de los trabajadores a programas de autoprotección y ha solicitado apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar las medidas de seguridad. Las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de las entidades correspondientes, según el director del centro penitenciario.

Controles en la cárcel Palogordo en Girón

El director Eleasid Durán Sánchez explicó que las intimidaciones se dan en el marco de la estrategia ‘Operación Dominó’, liderada desde el nivel central y desarrollada junto con el GAULA, que según indicó, busca reducir la comisión de delitos al interior del establecimiento. “Estas acciones han permitido disminuir conductas ilícitas, pero también han provocado represalias”, comentó.

Uno de los frentes más sensibles es el ingreso de elementos prohibidos, especialmente teléfonos móviles. El oficial advirtió que se requieren herramientas tecnológicas para el bloqueo de señal y sistemas que eviten lanzamientos con drones, modalidad utilizada para introducir contrabando. También reconoció que algunos casos involucran a funcionarios corruptos, situaciones que, afirmó, han sido denunciadas ante entes de control y autoridades judiciales.

Apuesta por la resocialización: se reactivó el convenio de segundas oportunidades con la Alcaldía de Bucaramanga

Pese al contexto de riesgo, el penal mantiene programas de reintegración. El director destacó la Granja Integral, con 32 hectáreas, y la participación de 24 personas privadas de la libertad en jornadas de embellecimiento en Bucaramanga, como parte de los procesos de resocialización. “Las segundas oportunidades deben existir”, sostuvo.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, precisó que hace una semana se reactivó el convenio con el Inpec para el programa “segundas oportunidades”. “Son personas valiosas, que ya han cumplido la tercera o cuarta parte de sus penas, por diferentes tipos de conductas punibles. ¿Qué van a hacer ellos? labores de limpieza, de pintura, de aseo y este convenio con el Inpec, en esta primera fase nos permite eso, pero en una segunda fase haremos un convenio para que ellos sean los encargados de arreglarnos las canecas de basuras, las vamos a llevar a los talleres que ellos tienen y así con otras situaciones", precisó el alcalde.