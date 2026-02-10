En Santander habrá 825 puestos de votación para las elecciones legislativas

Bucaramanga

De acuerdo con los datos entregados, para los comicios legislativos se han dispuesto 825 puestos de votación y 5.954 mesas, con un censo electoral de 1.867.345 ciudadanos.

Ricardo Montoya, delegado de la Registraduría en Santander, señaló que “las 12 listas inscritas a cámaras, los 75 candidatos que han postulado su nombre, han venido realizando un trabajo pedagógico electoral en condiciones absolutamente normales y en la información que tenemos, tanto de los organismos de seguridad del Estado, como de los señores alcaldes, como del Ministerio Público que hasta este momento se desarrolla en absoluta y completa normalidad“.

Además, se designaron 42.392 jurados de votación y confirmaron el registro de 75 candidatos, distribuidos en 6 partidos y 6 coaliciones. En relación con las consultas, se anunció que habrá una sola tarjeta electoral para todas las consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo.

Desde la Registraduría en Santander, recordaron que de acuerdo con la resolución 2580 del 5 de marzo de 2025 estableció el calendario para las elecciones presidenciales. El cierre de inscripción de ciudadanos está previsto para el 31 de marzo, mientras que el periodo de inscripción de candidatos inició el 31 de enero y se extenderá hasta el 13 de marzo.