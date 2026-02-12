221 Emergencias en enero de 2026 fueron atendidas por Bomberos de Cartagena

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, informó que durante el mes de enero de 2026 se atendieron 221 emergencias en distintos sectores de la ciudad, reafirmando el compromiso permanente de la institución con la protección de la vida, los bienes y el entorno.

Dentro de las emergencias más recurrentes se destacan los casos relacionados con abejas africanizadas, con un total de 65 atenciones, convirtiéndose en el tipo de emergencia más reportado durante el mes. Le siguen los incendios en basureros satélites, con 40 casos, y los incendios de cobertura vegetal, con 33 emergencias, situaciones que en su mayoría están asociadas a la inadecuada disposición de residuos sólidos y a quemas no controladas.

De igual manera, el Cuerpo de Bomberos atendió: 34 incendios en viviendas, 9 derrames de combustible, 7 accidentes de tránsito, 7 escapes de gas natural, 6 incendios de vehículos y 3 rescates en ascensores, entre otros eventos que requirieron la oportuna intervención de las unidades bomberiles.

El balance mensual también incluye atenciones por derrumbes de muros y viviendas, cortocircuitos, crucetas y transformadores incendiados, escapes de GLP y productos químicos, rescates de personas y animales, así como casos de personas ahogadas, lo que evidencia la diversidad de escenarios de riesgo a los que responde diariamente el organismo de socorro.

Llamado preventivo a la ciudadanía

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, reiteró que un alto porcentaje de las emergencias atendidas pueden prevenirse con acciones responsables por parte de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a:

-Evitar la quema de basuras y material vegetal, ya que estas prácticas generan incendios de rápida propagación.

-Reportar oportunamente la presencia de enjambres de abejas, evitando manipularlos o intentar retirarlos por cuenta propia.

-Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas en las viviendas para prevenir cortocircuitos, fugas y explosiones.

-Disponer adecuadamente los residuos sólidos, evitando la formación de basureros satélites.

-Informar de manera inmediata cualquier situación de emergencia a través de las líneas oficiales de atención.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena continuará fortaleciendo sus acciones de prevención, atención y respuesta, e invita a la comunidad a trabajar de manera conjunta para reducir los riesgos y construir una ciudad más segura.