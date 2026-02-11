Hable con elPrograma

11 feb 2026 Actualizado 07:11

YouTube y YouTube Music Premium ya permiten generar listas de reproducción con IA

Está disponible para los usuarios de la suscripción premium y puede encontrarse en la aplicación móvil para iOS y para Android.

Imagen de referencia. Getty Images. / EKIN KIZILKAYA

Los suscriptores premium de YouTube y YouTube Music ya pueden utilizar la nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa para crear una lista personalizada completamente personalizada.

Google ha introducido en YouTube la lista de reproducción con IA, una nueva característica que requiere que el usuario explique con detalle el tipo de música que quiere escuchar, como ha informado en X.

Esta explicación puede hacerse mediante texto o con la voz, con el objetivo de que la lista que genere la IA coincida lo más posible con lo que pide el usuario, según sus géneros favoritos o si estados de ánimo.

La lista de reproducción con IA ha empezado a desplegarse para YouTube y YouTube Music. Está disponible para los usuarios de la suscripción premium y puede encontrarse en la aplicación móvil para iOS y para Android.

