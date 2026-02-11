Estas son las dos calles del norte de Barranquilla con cierres parciales por obras viales

Imagen de referencia de operativos de movilidad en Barranquilla./ Foto: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

Desde este martes la Alcaldía de Barranquilla inició cierres parciales y temporales en tramos de las calles 85 y 98, debido a obras de mejoramiento de la infraestructura vial que buscan optimizar la conectividad y la movilidad en la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La Administración distrital, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que los trabajos incluyen rotura de pavimento, rehabilitación de la malla vial y construcción de nuevas calzadas.

Durante la ejecución de las obras se mantendrá la circulación vehicular mediante carriles habilitados y debidamente controlados, de acuerdo con el avance de cada intervención.

Cierres en la calle 85

En la calle 85, entre las carreras 47 y 51B —excluyendo las carreras 49C, 50 y 51B—, las obras se extenderán desde este martes 10 de febrero hasta el 30 de julio. Para facilitar la movilidad, se recomienda a los conductores utilizar la calle 86 como vía alterna para el acceso a predios y visitantes.

Lea también: Personería y organizaciones de mujeres rechazan acoso contra la reina del Carnaval de Barranquilla

Además, se garantizará el paso seguro de peatones mediante senderos provisionales y se solicita a los actores viales respetar la señalización y las indicaciones del personal autorizado.

¿Qué trabajos se realizan en la calle 98?

Por su parte, en la calle 98, entre la carrera 75A y la Vía 40, se ejecutan trabajos del programa Barrios a la Obra, que afectarán parcialmente la movilidad hasta el 28 de febrero. La intervención contempla la construcción de una vía urbana de dos calzadas, con dos carriles por calzada.

Durante este periodo, la circulación se mantendrá con dos carriles sobre una misma calzada, debidamente señalizados, y al finalizar cada jornada el tramo será habilitado en condiciones normales.

En este sector, la velocidad máxima permitida será de 30 km/h y la maquinaria, materiales y residuos de obra estarán controlados para no afectar la seguridad vial.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante la ejecución de estas obras, que tienen como objetivo mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura vial de Barranquilla.