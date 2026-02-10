Voluntarios de Boyacá apoyan atención de emergencia en Córdoba

24 miembros de la Defensa Civil de Boyacá se sumaron a las labores de ayuda en el depar5tamento de Córdoba / Foto: Suministrada

Un grupo de 22 voluntarios de la Defensa Civil Colombiana seccional Boyacá fue movilizado hacia el departamento de Córdoba para apoyar la atención de la emergencia que afecta a esa región del país, una situación que, según las autoridades, superó la capacidad de respuesta local y obligó a la activación de apoyo nacional coordinado desde el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La movilización hace parte de una estrategia nacional liderada por la Dirección Nacional de la Defensa Civil, encabezada por Ana Milena Mejía Zapata.

Los voluntarios boyacenses cuentan con capacidades especializadas en atención humanitaria y gestión del riesgo, incluyendo manejo de albergues temporales, operación de plantas potabilizadoras, entrega de ayudas humanitarias y evaluación de daños y vulnerabilidades. El equipo también incluye profesionales de la salud y apoyo psicosocial, como médicos, enfermeros y psicólogos, quienes acompañarán a las familias afectadas por la emergencia en diferentes municipios del departamento de Córdoba.

De manera paralela, desde Tunja se organizó una campaña de recolección de ayudas humanitarias en la Plaza de Bolívar, iniciativa liderada por la gestora social del departamento y respaldada por la Gobernación de Boyacá.

Estas donaciones serán enviadas en un furgón hacia Córdoba para apoyar a las comunidades más afectadas, mientras los equipos de la Defensa Civil, junto con voluntarios de otros departamentos como Cundinamarca, Bogotá, Sucre y Atlántico, participan en el Puesto de Mando Unificado nacional y se preparan para desplazarse a municipios como Cereté, Lorica y Tierralta, donde se realizará la evaluación de necesidades y la atención directa de la emergencia.