VIDEO | El barro se llevó la casa y el sustento: familia tras deslizamiento en El Playón, Santander

La fuerza del invierno también golpeó al municipio de El Playón, Santander, esta vez en la vereda Santa Inés Alto, donde un deslizamiento de tierra arrasó con la vivienda y la unidad productiva de una familia campesina que hoy busca como empezar de nuevo.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 6 de febrero, luego de que lloviera de forma ininterrumpida entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, como ocurrió en diferentes municipios de Colombia.

La saturación del terreno provocó que una ladera de una finca vecina, cubierta de rastrojos y vegetación, se desprendiera, taponando un callejón natural por donde corre el agua. La represa se rompió y una avalancha de barro descendió con fuerza sobre los galpones y la casa.

Según relató Betsabet Serrano, una familiar de las víctimas, la tragedia ocurrió hacia las 6:15 de la mañana, cuando los habitantes ya estaban despiertos revisando los animales.

“Escucharon un estruendo por la hondonada y corrieron cuesta arriba. Cuando subieron, el techo ya había volado y estaba entrando barro y agua por la habitación donde dormía la niña”, contó. La menor, de 10 años, logró salir a tiempo junto a sus padres, mientras otra ola de lodo descendía por el camino por donde huían, obligándolos a correr descalzos para ponerse a salvo.

La vivienda quedó prácticamente destruida. Solo una habitación permaneció en pie, pero la familia decidió no volver a habitar el lugar debido al alto riesgo. Ahora planean levantar un pequeño espacio en la parte alta de la finca, donde reside la madre de la mujer afectada.

Más de 700 animales murieron

El impacto económico es devastador. La familia vivía de la cría de pollos. Un galpón con 320 aves listas para la venta fue arrasado por completo. Otro, con cerca de 400 pollos más pequeños, también resultó destruido. La estructura de los galpones, que había sido reparada hace apenas mes y medio con una inversión cercana a tres millones de pesos, quedó irreconocible. Incluso la perra que cuidaba la propiedad desapareció bajo los escombros.

“Es el trabajo de mucho tiempo perdido en minutos”, lamentó la familiar.

De acuerdo con el testimonio de la señora Betsabet Serrano, tras la emergencia no hubo presencia inmediata de autoridades locales. La familia acudió por sus propios medios a reportar lo ocurrido y esperan atención de la alcaldía municipal; mientras organismos de gestión del riesgo adelantan censos por afectaciones de la ola invernal en distintas zonas del departamento de Santander.

La vereda afectada se ubica a unos 500 o 600 metros después del SENA de El Playón, tomando un desvío hacia la derecha por la vía que conduce hacia la Costa. Allí, entre pendientes inestables y lluvias persistentes, la familia intenta asimilar la pérdida de su hogar, sus animales y su única fuente de ingresos.