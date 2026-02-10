La chef Susana Rengifo transforma su amor por el chocolate en legado con un libro

Después de más de doce años dedicados a la repostería, Susana Rengifo decidió dar un paso más en su trayectoria profesional con el lanzamiento de su libro Postres con Chocolate: 10 recetas solo para amantes del Chocolate, una obra pensada para los verdaderos apasionados del cacao y para quienes desean preparar postres memorables sin complicaciones. Este lanzamiento no surge como una moda ni como un giro improvisado, sino como la extensión natural de una carrera construida con constancia, técnica y una profunda conexión emocional con el chocolate.

La idea del libro nace de una relación que Susana describe como temprana y visceral. “La inspiración nació de mi obsesión por el chocolate desde niña. Para mí el chocolate siempre ha sido un lenguaje emocional: consuelo, celebración, compañía, memoria”, explica. Durante años, ese vínculo se tradujo en recetas perfeccionadas en su negocio, en pedidos personalizados y en postres que acompañaron celebraciones importantes. Llegó un punto en el que compartir ese conocimiento se volvió necesario. “Después de años perfeccionando recetas en Cookcinera, mi empresa gastronómica, sentí que era momento de compartir ese lado íntimo. Quise crear un libro donde los amantes del chocolate pudieran vivir esa experiencia en su propia cocina”.

En las páginas de Postres con Chocolate: 10 recetas solo para amantes del Chocolate el lector encuentra una propuesta clara y honesta. Son diez recetas elaboradas con el elixir dulce, explicadas paso a paso y pensadas para que cualquiera pueda prepararlas sin experiencia previa. “Es un libro práctico, no es técnico, no es complicado, no necesitas experiencia previa”, señala Susana. Su intención fue eliminar barreras y demostrar que el chocolate puede ser elegante y profundo sin dejar de ser accesible. Cada receta ha sido probada, ajustada y llevada a su forma más clara, con el objetivo de que el resultado final sea tan satisfactorio como el proceso.

Convertirse en autora representa para Susana algo más que sumar un nuevo título a su perfil profesional. Es, en sus palabras, una forma de ampliar su impacto. “En mi cocina puedo impactar a cientos; como autora puedo impactar a miles. Para mí, publicar este e-book convierte mi conocimiento en legado”. El libro se transforma así en una manera de acompañar a otras personas desde sus propias cocinas, de enseñar lo aprendido a lo largo de más de una década y de trascender el espacio físico de su taller.

Esa misma filosofía es la que ha marcado su empresa desde el inicio y la razón por la que sus clientes la eligen una y otra vez. “Porque hay autenticidad. Mis clientes sienten el amor real detrás de cada creación”, afirma. Lejos de copiar tendencias pasajeras, Susana se enfoca en perfeccionar la experiencia completa. Sus tortas y postres no se conciben como productos en serie, sino como piezas que forman parte de momentos importantes. “No son productos, son recuerdos comestibles que se vuelven parte de sus celebraciones”, resume.

En un mercado cada vez más saturado, su propuesta se distingue por una combinación clara: experiencia, personalización y educación. “No solo vendo un postre: creo momentos y memorias que tienen sabor”, explica. A esto se suma el cuidado por la técnica, la selección de ingredientes y una estética limpia y moderna. Con el libro, ese enfoque se amplía, ya que no solo entrega un resultado final, sino que enseña el camino para llegar a él.

El lanzamiento de Postres con Chocolate: 10 recetas solo para amantes del Chocolate que está disponible para su compra a través de Amazon, consolida a Susana Rengifo como una creadora que entiende la repostería como un acto emocional y consciente. Es el reflejo de doce años de trabajo, de una relación profunda con el chocolate y de un deseo genuino de compartir. Más que un recetario, el libro funciona como una invitación a cocinar con intención, a disfrutar el proceso y a descubrir que, cuando se trabaja con pasión y conocimiento, un postre puede contar una historia, una con un final dulce.