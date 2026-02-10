Prográmese: Habrá cortes de energía este lunes 16 de febrero en Bucaramanga

Bucaramanga

La Empresa Electrficadora de Santander está anunciando un corte de luz en algunos sectores de Bucaramanga debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución de energía.

Las actividades programadas contemplan el reemplazo de algunas estructuras que ya cumplieron su vida útil.

El lunes 16 de febrero 2026, entre las 5:00 a. m. y las 9:30 a. m., se suspenderá el servicio de energía en las urbanizaciones Monte Mayor y La Floresta en los sectores de las calles 62, 63, 64 y 65 con carreras 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de Bucaramanga.

Adicionalmente, durante las maniobras de reconexión y normalización del servicio, se registrará una interrupción temporal aproximada de 30 minutos, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 9:30 a.m., que afectará a los siguientes sectores de Bucaramanga:

Edificio La Flora Parque Residencial, Barrios Los Cedros, Pan de Azúcar, Terrazas, La Floresta, Parque La Flora Auditorio y algunos sectores de las veredas 10 de mayo, Santa Bárbara y Zona Escarpa.