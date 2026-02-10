Partido Oxígeno pide a Junta Directiva de Ecopetrol remover de su cargo a Ricardo Roa

El Partido Oxígeno presentó una acción de cumplimiento ante la Junta Directiva de Ecopetrol, en la que pide remover al presidente de la estatal, Ricardo Roa, luego de que la Fiscalía anunciara una imputación de cargos en su contra por los presuntos delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias.

La colectividad dijo que, a la luz de las graves actuaciones y omisiones atribuibles a Roa, en su condición de gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, “resulta evidente que tales hechos han derivado en la apertura de procesos penales en su contra mientras se desempeña como presidente de Ecopetrol S.A.” y agregó que “esta situación compromete de manera directa los estándares de buen gobierno corporativo”.

También alertó que este escenario “afecta los principios de integridad y los criterios de gestión del conflicto de interés", impactando negativamente el índice reputacional, la credibilidad institucional y la confianza del mercado en la compañía.

“Se hace necesario y jurídicamente exigible que la Junta Directiva de Ecopetrol, en ejercicio de sus competencias estatutarias y de sus deberes fiduciarios, promueva y adopte la remoción inmediata del señor Ricardo Roa Barragán como presidente de la entidad, actuando con diligencia, responsabilidad y sujeción estricta al marco normativo interno y externo", dice la acción de cumplimiento interpuesta por el partido.

¿Por qué la Fiscalía anunció la imputación de cargos contra Ricardo Roa?

La Fiscalía General de la Nación radicó la audiencia de imputación de cargos contra Roa por la presunta violación de topes electorales en la campaña ‘Petro Presidente’ de 2022.

Es la primera imputación de cargos que se radica contra Roa en medio del escándalo por los recursos que ingresaron a la campaña presidencial.

Igualmente, el otro delito por el que responderá es tráfico de influencias, esto por las supuestas irregularidades que se habrían dado en medio de la compra del lujoso apartamento de Roa, en el barrio El Chicó, de Bogotá.

