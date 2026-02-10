Mil horas de video permitieron capturar a responsables del atentado con bomba en La Plata

Alias “Pinzas”, “Barbas” y “Mototaxi” fueron capturados en operativos simultáneos en zonas rurales de La Plata y Gigante. Foto Policía Huila.

Tras una investigación criminal que se extendió por varios meses y que incluyó el análisis de más de mil horas de material videográfico, la Policía Nacional logró la captura de los tres presuntos responsables que faltaban por judicializar por el atentado terrorista ocurrido el 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata, donde murieron dos hermanos y más de 30 personas resultaron heridas.

Se trata de alias “Miguel” o “Pinzas”, “Barbas” y “Mototaxi”, señalados como integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Hernando González Acosta, quienes, según las autoridades, habrían participado en la planeación y ejecución del ataque perpetrado con una motocicleta cargada con explosivos, cuyo objetivo principal era la estación de Policía del municipio.

Las capturas se realizaron de manera simultánea en zonas rurales de los municipios de Gigante y La Plata, en una operación coordinada entre la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

En zona rural de Gigante fue capturado alias “Pinzas”, presunto cabecilla de la estructura, quien tendría una trayectoria criminal de más de cinco años y estaría vinculado a delitos como homicidio, extorsión, secuestro, reclutamiento forzado y acciones armadas contra la Fuerza Pública. Para evadir a las autoridades, el señalado se ocultaba como recolector de café en distintas fincas de la región.

De manera paralela, en zona rural de La Plata fue capturado Aldemar Caldón Ramírez, alias “Barbas”, y en una vivienda del mismo municipio fue detenido William Enrique Ramos, alias “Mototaxi”, quienes también estarían presuntamente involucrados en el atentado.

Durante tres diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron armas de fuego, munición y una motocicleta que sería de interés para la investigación.

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila, afirmó que esta operación “representa un golpe contundente contra el crimen organizado y reafirma el compromiso institucional en la lucha contra el terrorismo y la protección de la ciudadanía”.

La Policía Nacional destacó que las capturas se realizaron sin efectuar disparos y agradeció a la comunidad por la información suministrada, reiterando el llamado a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia en el departamento.