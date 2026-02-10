Más de 3.500 hogares transformados con el Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Más de 3.500 hogares en situación de vulnerabilidad social y económica han mejorado sus condiciones habitacionales gracias al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda, una de las apostándole a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en la ciudad.

Con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a más hogares, durante los meses de febrero y marzo el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) realizará jornadas presenciales de preinscripción al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda y a la estrategia Vivir Mejor, que combina crédito y subsidio.

“Estas jornadas nos permiten llegar a los territorios y acompañar a quienes más lo necesitan. Queremos que más hogares accedan a estos beneficios y mejoren sus condiciones de vida”, afirmó el director del Isvimed, Óscar Cardona Cadavid.

¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo las jornadas de preinscripción?

Las jornadas se llevarán a cabo en horario continuo de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en distintos puntos de la ciudad. La primera se realizará del 11 al 13 de febrero en la UVA La Armonía, en Manrique. Posteriormente, del 25 al 27 de febrero será el turno del Centro Cultural Moravia; del 4 al 6 de marzo en el Centro de Emprendimiento y Empleo de Belén; del 12 al 14 de marzo en San Sebastián de Palmitas; del 19 al 21 de marzo en San Cristóbal; y del 25 al 27 de marzo en Robledo.

Los requisitos y condiciones para acceder a estos beneficios están disponibles en www.isvimed.gov.co ; La documentación debe presentarse de manera física durante la jornada.