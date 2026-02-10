Malestar en los alcaldes por recortes presupuestales del gobierno

Cúcuta

Las modificaciones a una serie de responsabilidades en honorarios que tienen los alcaldes demandando un mayor compromiso presupuestal ha generado malestar entre los alcaldes del país.

Los mandatarios municipales en un encuentro con el gobierno nacional dejaron ver su descontento por lo que viene ocurriendo y que ha provocado una reclamación por las limitantes presupuestales que esto esta generando.

El alcalde del municipio de Pamplona Klauss Faber dijo a Caracol Radio que “han comprometido el aumentó de honorarios, las mejoras para funcionarios de comisarias e inspecciones de policía todo ello representan un compromiso presupuestal que el gobierno no lo esta asumiendo y le esta delegando estas tareas a las alcaldías”.

Indicó el mandatario que frente a esta situación se esta colocando en riesgo los recursos para funcionamiento y otras áreas ante la responsabilidad que debe asumirse".

Explicó que desafortunadamente por esta situación nadie responde y los alcaldes nos estamos quedando cortos porque se ven afectados los planes de presupuesto, inversión y otros.

La reclamación se produjo en el marco de un encuentro de alcaldes que se realizó con varios funcionarios del gobierno nacional.