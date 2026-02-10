Los damnificados de Córdoba reciben ayuda humanitaria y apoyo de la Defensa Civil de Boyacá

24 miembros de la Defensa Civil de Boyacá se sumaron a las labores de ayuda en el depar5tamento de Córdoba / Foto: Suministrada

Tunja

Un grupo de 24 voluntarios de la Defensa Civil del departamento de Boyacá se desplazó a Córdoba para apoyar en las labores humanitarias y de atención de desastres ocasionados por las fuertes inundaciones que han afectado a varias comunidades en ese departamento.

El director, un funcionario y 22 voluntarios de la Defensa Civil de Boyacá se unieron en las últimas horas a la movilización que hace la Defensa Civil Colombiana, en cabeza de su directora general Ana Milena Mejía Zapata, en apoyo a la calamidad que por inundaciones se presenta en Córdoba.

“La Defensa Civil Duitama informa que un grupo de nuestros voluntarios se encuentra participando en las labores humanitarias y de atención de desastres ocasionados por las fuertes inundaciones que han afectado a varias comunidades en el departamento de Córdoba”, manifestó Luis Felipe Suárez, director de la Defensa Civil en Boyacá.

La coordinación de esta misión se desarrolló en articulación con la Defensa Civil Colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y contó con el acompañamiento de voluntarios de la seccional Boyacá y de diferentes regiones del país, quienes se han unido para brindar una respuesta integral y solidaria.

Por otro lado, la gestora social de Boyacá, Daniela Assis Fierro, señaló que los boyacenses se han unido con sus donaciones a la campaña de ayuda a los damnificados por el invierno en Córdoba.

“Este martes saldrá un camión de la Defensa Civil que llevará los mercados que fueron donados por los boyacenses. Vamos a seguir recogiendo toda esta semana lo que tengan a bien donar. Todo va a ayudar a familias cordobesas que en este momento lo necesitan. Lo que más se está requiriendo son colchonetas y alimentos de aseo personal y otros elementos”, indicó Assis Fierro.

La gestora social de Boyacá hizo además un balance de la difícil situación por la que están pasando los cordobeses.

“Las personas en los albergues tampoco tienen donde dormir. Han sido demasiadas familias damnificadas, familias vulnerables que viven a las orillas de los ríos, que han perdido su hogar, que han perdido sus casas y que han tenido que trasladarse a estos albergues”, agregó.

Daniela Assis hizo un llamado a los boyacenses que quieran seguir ayudando con sus donaciones a los damnificados por el invierno en el departamento de Córdoba.

“La campaña de donaciones continúa para llevar alimentos, abrigo y esperanza a quienes lo perdieron todo por la ola invernal”, dijo.

Las donaciones se seguirán recibiendo en la carpa que acondicionó la Gobernación de Boyacá, frente al Palacio de la Torre en Tunja.