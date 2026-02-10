Liberan a trabajador humanitario colombiano que estaba retenido en Venezuela

Norte de Santander.

En la tarde de este lunes fue liberado el colombiano Manuel Alejandro Tique, quien permanecía retenido en Venezuela desde hace 17 meses.

El hombre llegó sano y salvo a Cúcuta, donde fue recibido por la organización no gubernamental con la que trabajaba, y posteriormente trasladado a Bogotá, ciudad donde reside su familia.

Nubia Mise, vocera de los familiares de colombianos detenidos en cárceles venezolanas, confirmó a Caracol Radio el regreso y destacó que su salida no estuvo mediada por el Gobierno colombiano.

“Llegó a su casa sano y salvo, lo liberaron, llegó a la ciudad de Cúcuta; allí lo recogió la ONG con la que él trabajaba y fue llevado hacia Bogotá, que es donde vive su papá junto con su hermana”, afirmó.

Según explicó, la liberación estaría relacionada con la aplicación de una ley de amnistía en el vecino país.

“Fue una liberación no por el Gobierno colombiano, el Gobierno colombiano no tuvo nada que ver. Fue gracias a lo que se sabe de la ley de amnistía”, aseguró.

Sobre las circunstancias de su detención, indicó que el colombiano fue retenido cuando cruzaba hacia Venezuela por motivos laborales.

“Alejandro iba pasando para Venezuela, estaba sellando su pasaporte cuando se lo llevan. Él iba a una capacitación porque trabaja con una ONG que tiene que ver con el tema de refugiados e inmigrantes”, relató.

La vocera también señaló que, aunque se celebra el regreso de Tique, aún hay incertidumbre por otros connacionales que permanecen privados de la libertad.

“En realidad no sabemos nada más que están bien. Esperando que con la ley de amnistía los sigan acogiendo a todos y regresen pronto a sus casas”, dijo.