Juez revoca detención domiciliaria a ‘Digno Palomino’ y ordena mantenerlo en la cárcel: esto se sabe
Tiene que ver con el caso de 17 homicidios en Barranquilla, Soledad y Malambo. ‘Digno Palomino’ permanece en un centro de reclusión.
Alias ‘Digno Palomino’, jefe de ‘Los Pepes’, seguirá en la cárcel. Un Juez de Barranquilla revocó la decisión que lo cobijó con detención domiciliaria y ordenó que se mantenga en un centro de reclusión.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Esta decisión tiene que ver por 17 homicidios que se registraron en Barranquilla, Soledad y Malambo, y que ‘Digno Palomino’ es investigado por estos hechos.
Cabe recordar que, el año anterior, un Juez de Barranquilla ordenó la detención domiciliaria contra ‘Digno Palomino’, a pesar de que la Fiscalía solicitó enviarlo a la cárcel.
Lea también: Polémica en Barranquilla por decisión judicial que otorga casa por cárcel a Digno Palomino
La decisión se dio luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito hallara serias deficiencias en el fallo que lo envió a prisión, argumentando una “ausencia absoluta de motivación” y errores de fondo que afectaban la legalidad del procedimiento.
Tras la apelación, otro juzgado de la ciudad revocó dicha medida y ordenó mantenerlo en un centro de reclusión