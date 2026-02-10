Juez revoca detención domiciliaria a ‘Digno Palomino’ y ordena mantenerlo en la cárcel: esto se sabe

Alias ‘Digno Palomino’, jefe de ‘Los Pepes’, seguirá en la cárcel. Un Juez de Barranquilla revocó la decisión que lo cobijó con detención domiciliaria y ordenó que se mantenga en un centro de reclusión.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esta decisión tiene que ver por 17 homicidios que se registraron en Barranquilla, Soledad y Malambo, y que ‘Digno Palomino’ es investigado por estos hechos.

Cabe recordar que, el año anterior, un Juez de Barranquilla ordenó la detención domiciliaria contra ‘Digno Palomino’, a pesar de que la Fiscalía solicitó enviarlo a la cárcel.

Lea también: Polémica en Barranquilla por decisión judicial que otorga casa por cárcel a Digno Palomino

La decisión se dio luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito hallara serias deficiencias en el fallo que lo envió a prisión, argumentando una “ausencia absoluta de motivación” y errores de fondo que afectaban la legalidad del procedimiento.

Tras la apelación, otro juzgado de la ciudad revocó dicha medida y ordenó mantenerlo en un centro de reclusión