Judicializado presunto extorsionista de un comerciante en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Alberto Durango Barrios, alias Luisito, señalado de extorsionar a un comerciante en Cartagena.

Los hechos se relacionan con lo ocurrido el pasado 25 de enero en el barrio El Pozón, donde el procesado habría exigido al administrador de un establecimiento comercial el pago de 2 millones de pesos, bajo la amenaza de pertenecer a una organización ilegal. Según las investigaciones, alias Luisito también intimidó a la víctima con posibles agresiones a sus familiares si no cumplía con la exigencia económica.

La Policía Nacional capturó al hombre en momentos en que huía en motocicleta, hallándole en su poder el dinero producto de la presunta extorsión.

Una fiscal local imputó a Durango Barrios el delito de extorsión, cargo al que se allanó.