Hostigan estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

A esta hora se registra un hostigamiento contra la estación de Policía del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, en un nuevo hecho de orden público que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados intentan repeler el ataque armado que se presenta en la zona.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas fatales, mientras se mantiene el operativo para controlar la situación.

De manera extraoficial, se conoció que el hecho sería atribuido al ELN, grupo que en las últimas horas ha intensificado sus acciones contra la Fuerza Pública en esta zona del departamento.

Este nuevo ataque ocurre apenas un día después de otro hostigamiento registrado en zona rural del mismo municipio, hecho que dejó como saldo la muerte del subintendente Andrés Felipe De la Hoz, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en el territorio.