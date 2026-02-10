Recicladores protestan frente a MinVivienda: reclaman ser incluidos en mesa de diálogo

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este martes 10 de febrero decenas de recicladores se tomaron las calles del centro de la capital del país. Los manifestantes llegaron hasta el Ministerio de Vivienda y bloquearon la carrera 6 entre las calles 8 y 9.

Llegaron con vehículos de reciclaje, con pancartas e instalaron ollas para cocinar su comida.

“El Ministerio de Vivienda no nos quiere dejar la mesa nacional de recicladores que llevamos durante 4 años. El Ministerio solo quiere tener en cuenta a dos organizaciones y somos más de mil a nivel nacional”, Yury Becerra, líder recicladora.

“A nosotros en ningún momento nos han llamado que nos acerquemos a la construcción del nuevo marco ”, indicó Claudia Quijano, otra vocera del gremio.

Los manifestantes permanecerán en ese punto del centro de Bogotá hasta que sean atendidos por el Ministerio.