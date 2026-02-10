Dos hectáreas fueron consumidas por incendio forestal en Ocaña

Norte de Santander.

En la tarde de este lunes, 9 de febrero, se registró un incendio forestal de gran magnitud en el municipio de Ocaña, generando preocupación entre la comunidad por la rápida propagación de las llamadas en la zona cercana al cementerio La Esperanza.

Las autoridades municipales informaron que la conflagración se presentó específicamente en la parte trasera de este camposanto, en donde le fuego terminó consumiendo aproximadamente dos hectáreas de vegetación.

Con el fin de atender esta emergencia, fue necesario el despliegue de un equipo conformado por doce bomberos, quienes trabajaron durante varias horas para lograr controlar la situación y evitar que se siguiera extendiendo a otros sectores.

Los socorristas lograron liquidar por completo este incendio y asegurar el área, evitando mayores afectaciones.

Las autoridades, además, confirmaron que no se reportaron personas lesionadas durante el hecho.

Por su parte, la coordinación de gestión del riesgo de desastres de Ocaña está haciendo un llamado a la comunidad para evitar las quemas en áreas forestales, las cuales, estarían provocando estos incendios en el municipio.